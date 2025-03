Fecomércio-DF promove Brasília na maior feira de turismo de Portugal

A Bolsa de Turismo de Lisboa (Better Tourism Lisbon Travel Market – BTL) — maior evento do setor em Portugal — recebeu a presença do presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, e do diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo. Durante o encontro, eles promoveram Brasília como destino turístico e suas atrações. Dentre os diversos programas, decidiram destacar a Casa de Chá, fruto da parceria entre o Senac-DF e a Secretaria de Turismo do DF. A Casa de Chá foi um dos destaques no portfólio brasiliense apresentado na capital portuguesa, sendo reconhecida e premiada como novidade do ano de 2024.

Já o Sesc-DF contribuiu divulgando suas várias atividades, além de observar novas tendências de mercado que podem ser aplicadas na capital federal. Entre elas, o turismo de experiência, que promove a imersão na cultura local, já incorporado às iniciativas do braço social do Sistema Fecomércio-DF e firmado como uma tendência global no pós-pandemia. A prática permite ao visitante vivenciar inúmeras atividades locais, como conhecer vinícolas e fazendas, aprendendo de perto como a produção de bebidas e alimentos funciona, por exemplo.

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, afirmou que é uma honra participar do evento para divulgar suas ações, infraestrutura e cultura de forma globalizada. “O que vemos aqui é a união de entidades focadas no fortalecimento do turismo da nossa capital”, declarou José Aparecido Freire.

A delegação brasileira é composta pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, o chef brasiliense Gil Guimarães, responsável pelo cardápio da Casa de Chá, além de presidentes de federações do Sistema Comércio brasileiro, representantes do Sebrae e do trade turístico da capital, como o Brasília e Região Convention & Visitors Bureau e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).

A BTL ocorre anualmente desde 1989 e se consolidou como uma plataforma de networking, inovação e conhecimento. A edição deste ano segue até 16 de março e reúne mais de 1,5 mil expositores, apresentando destinos, culturas e serviços de diversos países, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer as mais recentes tendências do turismo global.

A programação deste ano inclui mais de 600 eventos ao longo de cinco dias com conferências, workshops, apresentações culturais e experiências interativas.

O Sistema Fecomércio-DF não foi o único presente. Os presidentes das Fecomércios, Marcelo Queiroz (RN), Bernardo Peixoto (PE) e José Marconi Medeiros (PB), também participaram do evento, promovendo o turismo e divulgando iniciativas de seus estados.