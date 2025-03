Brasil x Colômbia: trânsito perto do Mané Garrincha muda para o jogo

Para a partida de futebol entre Brasil e Colômbia, nesta quinta-feira (20/3), as equipes de fiscalização do Detran-DF realizarão uma ação especial nas vias próximas ao Estádio Mané Garrincha. Todos os 68 mil ingressos foram vendidos para o jogo marcado para as 21h45.

Os agentes atuarão nas proximidades da Arena para o controle do trânsito, em locais demarcados e também no patrulhamento da região, para melhorar a fluidez, garantir a segurança e coibir infrações. O Detran-DF já iniciou a implantação da sinalização viária para evitar estacionamento irregular e auxiliar a população, nesta segunda-feira (17/3).

Demonstração de como a sinalização para canalizar os pedestres ficará nesta quinta-feira (foto: Divulgação/Agência Brasília)

Às 23h59 desta quarta-feira (19), o estacionamento do Planetário será isolado, sendo destinado apenas para táxis e veículos de transporte de passageiros por aplicativo.

A partir das 16h30 desta quinta-feira (20/3), as equipes de fiscalização do Detran-DF iniciarão as operações de trânsito para auxiliar na travessia de pedestres, observar possíveis infrações e realizar o controle do tráfego. Além disso, serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens em pontos estratégicos para orientar condutores e pedestres.

Localização dos carros do Detran-DF nesta quinta-feira (20/3) (foto: Divulgação/Agência Brasília)

Durante a dispersão, que começará a partir das 23h, próximo ao estacionamento rotativo, os veículos da saída “A” serão direcionados para a via N1, enquanto os veículos da saída “B” seguirão no sentido Colégio Militar. Os agentes de trânsito instalarão sinalização para direcionar o fluxo de veículos em um único sentido. Para isso, a rotatória da Curva do Chinelo, ao lado do Complexo Aquático Cláudio Coutinho, será interditada.

Novo ponto de travessia que será aberto no momento de dispersão (foto: Divulgação/Agência Brasília)

A via SRPN, na altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), ficará em sentido único, em direção à N1. Na via S1, nos cruzamentos próximos ao Memorial dos Povos Indígenas e na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, será colocada sinalização com cones para facilitar a dispersão do fluxo proveniente da via N1. Haverá ainda alterações semafóricas em diversos pontos para auxiliar na fluidez do trânsito.

Na via N2, serão realizadas interdições nas rotatórias próximas ao Shopping ID e à 5ª Delegacia de Polícia, para direcionar o fluxo de veículos para o Eixo Monumental. Os agentes do Detran-DF também realizarão o fechamento do cruzamento da via N2/W3 Norte, próximo ao Brasília Shopping, impedindo o acesso de veículos vindos da W3 à via N2. Além disso, instalarão sinalização para favorecer a dispersão dos veículos da N2 para a W3 Norte.

Definição de pontos de travessia seguros, estacionamentos pagos e estacionamentos públicos (foto: Divulgação/Agência Brasília)

O Detran-DF recomenda aos condutores que utilizem as áreas de estacionamento disponíveis no Mané Garrincha, Parque da Cidade, Clube do Choro, anexo do Palácio do Buriti, Setor Hoteleiro Norte (SHN) e Setor de Rádio e TV Norte (SRTVN). Para as ações de segurança viária durante o evento, serão utilizados 150 agentes de trânsito, 45 viaturas, oito motocicletas, cinco guinchos e uma aeronave.

Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso