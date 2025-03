Brasil x Colômbia: jogo terá transmissão gratuita e shows em Ceilândia

A Seleção Brasileira Masculina de Futebol disputa, nesta quinta-feira (20/3), mais uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em Brasília. Apesar do jogo contra a Colômbia começar apenas às 21h45 no estádio Arena BRB Mané Garrincha, a energia da torcida poderá ser sentida muito antes. É que a partir das 18h, a Praça da Bíblia, em Ceilândia, receberá o evento Comemora Brasília.

Com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), a iniciativa terá cinco horas de duração para garantir o clima de festa. Antes do jogo, a banda brasiliense de pagode BenzaDeus e DJs locais comandam a programação musical. Em seguida, os torcedores poderão acompanhar a transmissão da partida em telões na estrutura. O evento é gratuito, mediante retirada de ingressos por meio de uma plataforma digital. A expectativa é receber 10 mil pessoas.

Além do suporte logístico ao evento, o GDF oferecerá uma sala de acolhimento para mulheres. O espaço contará com uma equipe especializada da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) que seguirá o protocolo Por Todas Elas, com ações de apoio e prevenção a casos de violência e importunação sexual em locais de lazer e entretenimento.

A partida também terá outra ação do GDF. Por meio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais, 30 pacientes do Hospital da Criança de Brasília (HCB), os chamados Guerreiros do HCB, terão a oportunidade de entrar em campo com os jogadores da Seleção Brasileira.

Serviço

Comemora Brasília

Data: 20/3 (quinta-feira), a partir das 18h

Local: Praça da Bíblia (Ceilândia)

Atrações: Banda BenzaDeus, DJs e transmissão do jogo entre Brasil e Colômbia

Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingressos em plataforma digital.

*Com informações da Agência Brasília