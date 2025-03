Dia de São José: saiba mais sobre o santo, celebrado nesta quarta (19/3)

José de Nazaré, ou apenas São José, foi o marido da Virgem Maria e o pai adotivo de Jesus Cristo. Pela fidelidade à sua esposa e dedicação paternal a Jesus, recebeu o título de "Padroeiro das Famílias". Além disso, foi declarado patrono e protetor da Igreja Católica pelo Papa Pio IX.

São José é considerado o modelo ideal e uma referência para os pais do mundo todo.

Padre Cristiano Parnahiba, de 38 anos, celebrando uma missa. (foto: Credito/ Ana Cristina)

Segundo o padre Cristiano Parnahiba, 38 anos, da Paróquia São Paulo Apóstolo, localizada no Guará 1, São José é uma das figuras mais significativas a quem podemos admirar e de quem podemos aprender algo. “Sempre que encontramos São José no Evangelho, o encontramos em situações difíceis, complicadas, onde sua presença faz a diferença em meio às dificuldades”, afirma.

O padre explica que a obediência de São José está na capacidade de escutar, isto é, de dar espaço na própria vida àquilo que o outro diz. “Ele nos ajuda a assumir responsabilidades dentro do seio familiar. José é um homem aberto a Deus, que se deixa guiar por Deus, apesar de suas fragilidades, de suas perguntas e suas crises”, complementa.

Com devotos em vários países, São José também é apontado como protetor dos agricultores. No Ceará, o Dia de São José é considerado feriado estadual. Em outras cidades, como São José dos Pinhais (PR) e São José das Missões (RS), é feriado municipal.

Maria Luisa Rodrigues, de 18 anos, rezando o terço com os seus amigos dedicado a São José (foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

A operadora de caixa Maria Luisa Rodrigues, 18, é devota do santo desde criança. “Frequento a paróquia São José, que fica no Lucio Costa, desde que me entendo por gente. Fiz catequese, primeira comunhão, crisma, tudo na Paróquia de São José, então, tudo devo a ele”, declara. Maria Luisa também relata que o grupo de coroinhas que frequenta tem a tradição de rezar o terço de São José durante o mês de março inteiro.

Matheus Emanuel Pinheiro, de 23 anos, participa de um grupo de Acólitos e também é um devoto de São José. “Costumo pedir a intercessão dele quando rezo o terço, e tenho uma imagem dele dormindo, na qual costumo anotar as graças que preciso e coloco embaixo, para que ele "sonhe com elas", uma tradição que li uma vez que o próprio Papa Francisco tem”, declara.

Matheus Emanuel Pinheiro, de 23 anos e seus amigos, servindo ao grupo de Acólitos. (foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

Os registros mais antigos de culto a São José são do final do século VIII, conforme o Vaticano. A devoção a José cresceu no século XV, quando o chanceler da basílica de Notre Dame, localizada em Paris, começou a destinar uma comemoração ao Santo.

O santo tem outra data litúrgica: 1º de maio é dedicado a São José Operário. O dia foi estabelecido oficialmente pelo Papa Pio XII, em 1° de maio de 1955, proclamando São José como padroeiro dos trabalhadores.

Curiosidade

Em 1970, a cantora Rita Lee gravou a música Meu bom José, incluída em seu álbum de estreia na carreira solo, enquanto ela ainda fazia parte da banda Os Mutantes. A música é uma versão em português feita pela cantora Nara Leão da original Joseph, do compositor francês Georges Moustaki.

Confira o videoclipe:

