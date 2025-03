Sangue frio: veja momento em que homem atira em agente do metrô; vídeo

Wendell Silva Costa, de 46 anos, trabalhava no Metrô-DF desde 2005 - (crédito: Redes sociais)

Uma câmera de segurança analisada pela Polícia Civil mostra o momento exato da execução do agente do Metrô-DF Wendell Silva Costa, 46 anos, morto a tiros ao sair do trabalho, na estação de Taguatinga, na madrugada desta terça-feira (19/3).



O homicídio ocorreu por volta da meia-noite e foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens colhidas pela polícia mostram dois momentos: a chegada do autor próximo ao estacionamento da estação e a execução. Na primeira filmagem, o suspeito chega em uma moto, estaciona a motocicleta, desce e acende um cigarro. Ele observa atentamente a movimentação ao redor, como se estivesse esperando pela vítima. Segundos depois, ele deixa o local e não é mais flagrado por câmeras.

Foi nesse momento que o suspeito se dirigiu até à vítima. Wendell entrava no carro e, no momento em que fechou a porta, o homem abriu fogo e efetuou ao menos cinco disparos. O agente morreu na hora.

Nos registros criminais, consta que Wendell tem passagens por crimes como pedofilia. Os processos são sigilosos. A polícia não descarta a hipótese de uma possível retaliação, mas os detalhes são investigados pela 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.