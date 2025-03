Veja quem é o funcionário do metrô executado a tiros; vídeo flagrou suspeito

Wendell Silva Costa, de 46 anos, morto ao sair do trabalho no Metrô-DF - (crédito: Redes sociais)

O homem executado a tiros ao sair do trabalho, na estação de metrô de Taguatinga, é Wendell Silva Costa, 46 anos. O homicídio ocorreu na madrugada desta terça-feira (18/3). As informações obtidas pelos investigadores confirmaram que o autor estava sozinho em uma moto e foi capturado por câmeras de segurança.

O homicídio ocorreu por volta da meia-noite. As imagens colhidas pela polícia mostram a chegada do motoqueiro no estacionamento da estação. Ele para a moto, desce por alguns segundos e chega a acender um cigarro. Depois, ele deixa o local e não é mais flagrado por câmeras. Acredita-se que foi nesse intervalo que o suspeito abriu fogo contra Wendel. O restante da filmagem mostra o motoqueiro retornando à moto correndo e saindo em seguida.

Segundo a polícia, Wendel foi alvejado no momento em que saía do trabalho. O homem estava a caminho do carro quando foi atingido pelos tiros e morreu na hora. A 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) trabalha para identificar o autor e elucidar a motivação.

Em nota, o Sindicato dos Metroviários do DF (Sindmetrô) lamentou a morte do funcionário. Wendel era agente da estação desde 2005. “Aos familiares e amigos, transmitimos nossos profundos sentimentos de pesar. Wendel foi morto ao sair da estação por volta da meia-noite horas de hoje (18/03/2025). Além de saudade, esse fato nos deixa também um enorme sentimento de revolta quando questionamos a segurança prestada pelo Metrô/DF aos seus empregados que entram e saem das estações e demais postos de trabalho no período da madrugada, e muitos desses postos ficam em locais isolados e sem qualquer segurança”, divulgou o sindicato, acrescentando que está tomando providências junto à Companhia do Metropolitano para serem aplicadas medidas que prezam pela vida dos empregados.

Em nota, o Metrô-DF informou que conta com o trabalho dos funcionários do Corpo de Segurança Operacional e com a equipe de vigilantes patrimoniais em todas as estações. Disse, ainda, que o crime ocorreu em via pública, na área externa ao metrô e fora do ambiente de competência da atuação da Companhia.