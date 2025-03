Festa dos 65 anos de Brasília terá Mari Fernandez e Zé Neto & Cristiano

Para celebrar os 65 anos de Brasília, o Governo do Distrito Federal (GDF) preparou uma programação especial com eventos gratuitos que irão acontecer de quinta-feira (17/4) a segunda-feira (21/4). O tema escolhido para este ano foi “O melhor tempo é agora". A população vai poder aproveitar shows musicais, eventos religiosos, maratona, festivais gastronômicos.

A Esplanada dos Ministérios será palco de apresentações de grandes artistas. A dupla Zé Neto & Cristiano está confirmada no dia 21. A cantora do piseiro Mari Fernandez foi anunciada no dia 20. As demais atrações serão divulgadas após a confirmação da Organização da Sociedade Civil (OSC) que ficará responsável pela gestão do evento.

Também serão realizadas a tradicional Via Sacra no Morro da Capelinha e a Missa na Catedral de Brasília. Uma corrida será promovida para incentivar a prática esportiva, e diversos pontos da cidade oferecerão opções gastronômicas para celebrar a culinária local.

Com a liderança da primeira-dama Mayara Noronha Rocha, a campanha “Solidariedade Salva” irá realizar ações durante os eventos, reforçando o compromisso social das festividades. Durante o período comemorativo, haverá gratuidade no transporte público e acesso livre a equipamentos culturais, proporcionando maior inclusão e acesso à cultura para todos os cidadãos.

A programação completa será divulgada nos canais oficiais do GDF e nas redes sociais, garantindo que todos possam participar das celebrações deste grande dia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti