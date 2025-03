Aniversário de Brasília terá cinco dias de 'Vai de Graça'

O 65° aniversário de Brasília, no dia 21 de abril, terá entrada gratuita para o Zoológico e para o Jardim Botânico. A partir de então, a novidade vai valer para todos os próximos feriados e domingos na capital. O 'Vai de Graça' funcionará de quinta-feira (17/4) até segunda (21). A programação começa dia 19 de abril, com uma exposição sobre Juscelino Kubitschek, no Museu Nacional. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (21/3) em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti.

Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), haverá uma parceria com o setor hoteleiro para hospedagens em hotéis selecionados no período da festa, que concederão 35% de desconto para os turistas que vierem participar da celebração. "É muito importante que a capital com a melhor qualidade de vida do Brasil possa trazer visitantes para cá", ressalta. Painéis espalhados pela cidade farão a contagem regressiva para o aniversário.

Outras atrações incluem a apresentação da Orquestra Sinfônica de Brasília, com o Rock Sinfônico, que contará com apresentação de bandas que se destacaram na capital. No dia 21, haverá uma exposição sobre Juscelino Kubitschek, no Museu Nacional. Do dia 19 a 21, o Cine Brasília terá o Brasília em Cena, que apresentará filmes produzidos na capital ou que mostram a capital, como Manual do Herói, O Último Cinema Drive in, Somos tão jovens e Eduardo e Mônica.