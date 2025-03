Morre músico e líder comunitário do Guará, Primo Fernandez

O músico, multi-instrumentista, produtor e líder comunitário do Guará, Primo Gomes Fernandez Filho, faleceu, aos 73 anos, de complicações decorrentes de um câncer de pulmão. Primo participou da formação de diversas bandas do DF, além de ter sido uma das primeiras lideranças comunitárias a divulgar o carnaval de rua no Guará. Ele também era documentarista e produziu materiais audiovisuais onde contava a história da região administrativa. O óbito ocorreu no último domingo (16/3).

Primo deixa três filhos, dois dos quais batizou de Lennon e Harrison, em homenagem aos Beatles. Mais recentemente, apesar da idade e dos problemas de saúde, Primo adotou a praça a QI 04 no Programa Adote uma Praça, da Administração do Guará. Por lá, ajudava a cuidar do espaço.

Com informações do Jornal do Guará