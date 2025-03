Assédio velado e "compra" de silêncio: como agia dentista preso por estupro

Dentista foi preso dentro do consultório - (crédito: PCDF/Divulgação)

Preso por uma série de acusações por crimes sexuais contra pacientes e funcionárias, o cirurgião-dentista Danilo Sérgio Carvalho Sousa, 50 anos, espalhava medo e terror no consultório onde trabalhava, em um shopping no centro da cidade. Relatos de ex-funcionárias e pacientes revelam o ambiente hostil, marcado por assédios sexuais disfarçados de elogios e até tentativa de “compra” pelo silêncio.

Danilo foi preso preventivamente pelos policiais da 5ª Delegacia de Polícia (área central) na tarde desta segunda-feira (24/3), dentro do próprio consultório. O Correio obteve acesso às narrativas das vítimas, que contaram sobre os episódios violentos na clínica. Uma delas relatou que era comum Danilo proferir elogios desagradáveis, como: “Você tem uma cinturinha. Olha ela [...], é magrinha, mas tem peito.” Os comentários eram feitos em público e, por vezes, na frente de outras funcionárias.

Essa mesma trabalhadora contou que, em determinado dia, após o último paciente do dia ir embora, foi à copa da clínica e, ao virar para sair, Danilo bloqueou a porta e impediu a passagem. Neste momento, o médico teria a abraçado e descido com uma das mãos das costas até a bunda da vítima. Depois, segundo ela, o dentista tentou agarrá-la e usou a força para tentar beijá-la. A funcionária conseguiu empurrá-lo e foi para a recepção. Lá, o homem ofereceu R$ 50 com a desculpa que seria o dinheiro da hora-extra. A vítima chegou a enviar mensagens para a mãe logo depois relatando o ocorrido. Preocupada, a mãe respondeu: “Você já saiu daí? Está sozinha?”.

As ex-funcionárias relataram à polícia que Danilo agia normalmente no dia seguinte, como se tudo não passasse de uma brincadeira.

Pacientes

Segundo a Polícia Civil, eram diversas as formas de atuação do cirurgião-dentista, desde abusos disfarçados de tratamentos até armadilhas orquestradas após o expediente. Em depoimento, uma paciente contou que, ao final da consulta, o autor desferiu dois tapas na região íntima dela sem o consentimento. Meses depois, em outro atendimento, o dentista a segurou pelo rosto à força, pressionou seu corpo contra o dela e tentou beijá-la no consultório. A vítima conseguiu escapar, mas ficou em estado de choque.

A investigação revelou que o dentista já havia sido denunciado anteriormente por estupro de uma paciente dentro do consultório, além de um caso de perseguição e violência doméstica contra uma ex-companheira. De acordo com a polícia, o homem se aproveitava da autoridade da profissão para atacar as vítimas.

A PCDF pede para que, caso alguém tenha informações sobre novos crimes cometidos pelo investigado ou tenha sido vítima, entre em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197 ou dirija-se à 5ª DP, onde o sigilo das informações será garantido.