DF tem previsão de chuvas fortes e Inmet emite alerta amarelo nesta terça (25/3)

O Distrito Federal amanheceu com temperaturas mais amenas nesta terça-feira (25/3), condição que deve ser mantida durante toda a semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para potencial perigo de chuvas fortes na capital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Inmet, a temperatura mínima no DF chegou a 18ºC e a previsão máxima é de 29ºC. A umidade relativa do ar deve variar entre 90% e 45%, no período da tarde.

A meteorologista Camila Magalhães destaca que, apesar das temperaturas máximas atingirem cerca de 29°C, existe uma tendência de chover entre o período da tarde e da noite. "Hoje, a chuva está um pouco mais ampla e, para amanhã, também há previsão de precipitações em todo o território do DF", afirmou ao Correio. Além das chuvas, são esperadas rajadas de vento.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.