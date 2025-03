Polícia estoura esconderijo e apreende mais de 5 mil comprimidos ecstasy

Trata-se da maior apreensão de ecstasy deste ano no DF - (crédito: Divulgação/PCDF)

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) fizeram a maior apreensão de ecstasy deste ano no DF e encontraram mais de cinco mil comprimidos da droga em um esconderijo localizado em Valparaíso de Goiás, no Entorno. Na noite dessa segunda-feira (24/3), os investigadores prenderam o traficante responsável no momento em que ele realizava a entrega da droga em um shopping da capital.

Os agentes monitoravam o suspeito e viram o momento em que ele chegou até o estacionamento do centro comercial para entregar comprimidos de ecstasy e porções de skunk. Com o traficante, foram apreendidas drogas e valores em espécie.

As equipes se dirigiram, então, ao endereço do esconderijo da droga, em Valparaíso. No local, encontraram diversos entorpecentes em grande quantidade. Foram apreendidos mais de 5 mil comprimidos de ecstasy, grande quantidade de cristais de MDMA, 40 litros de lança perfume artesanal, haxixe, LSD e grande quantidade de skunk, além de balanças de precisão e uma arma de fogo tipo revólver, municiada.

O criminoso foi autuado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido, e permanecerá à disposição da justiça.