Psicólogo suspeito de torturar e matar 16 gatos é preso em Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), prendeu, nesta terça-feira (25/3), o psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, 30 anos. Ele é acusado de maus-tratos após adotar gatos tigrados e matá-los. O homem foi detido em Ceilândia, na casa da mãe.

Pablo realizava experimentos com pelo menos 16 gatos. Segundo as investigações, o psicólogo adotava os bichos com protetores de animais e, depois, alegava que eles haviam sumido. Depois, pedia outro animal. A suspeita, de acordo com a PCDF, é de que o suspeito matava os felinos.

A DRCA requereu a prisão preventiva do indiciado em 14 de março. Na manhã de sexta-feira (21/3), defensoras de animais protestaram em frente ao Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) cobrando justiça para o caso. "Eu não consigo imaginar o que ele pode ter feito com eles, imagino que devem ter sofrido muito", afirmou uma protetora, que perdeu três de seus gatos após doá-los para o psicólogo.

O crime de maus-tratos a animais prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos por cada delito. A reportagem tenta contato com a defesa do acusado.

Aguarde mais informações