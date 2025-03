"Força, Presidente", disse Celina Leão, sobre julgamento de Jair Bolsonaro

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se posicionou em suas redes sociais a respeito do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nesta quarta-feira (26/3). Celina enfatiza que a história não é um tribunal de ocasião.

“Ela observa, cruza vozes e silêncios. E quando fala, não precisa de holofotes — só de memória. O tempo dirá quem foi líder, quem resistiu, quem cedeu. O que hoje é manchete será, amanhã, capítulo de livros e juízo moral”, afirma a progressista.

“Jair Bolsonaro será lembrado não só por seus atos, mas pelo que simbolizou, inspirou. A história não inocenta nem condena. Ela revela. E o que ela revelar, ninguém apagará. Força, Presidente! Esse momento é somente uma fotografia triste da nossa história que, com a força do povo, será reconstruída”, conclui Celina.

Réu

Jair Bolsonaro (PL) é o primeiro ex-presidente brasileiro a virar réu sob a acusação de liderar uma suposta tentativa de golpe de Estado.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para aceitar a denúncia contra ele e outros sete ex-integrantes do seu governo, sendo três generais do Exército — Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil).

Eles fariam parte do que a Procuradoria-Geral da República (PGR) chamou de núcleo crucial de uma trama golpista contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Todos negam as acusações.

