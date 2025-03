Polícia prende três homens com carregamento de drogas no Paranoá

Três homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas no Paranoá - (crédito: PMDF)

Três homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas no Paranoá na tarde desta quarta-feira (26/3). A ação foi executada pelos Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40). A equipe foi informada que o trio chegaria em dois carros para entregar drogas na quadra 15.

Os veículos foram interceptados na quadra 9. Um foi abordado imediatamente enquanto o outro não obedeceu a ordem de parada e foi acompanhado. O suspeito foi alcançado após danificar a roda no Setor de Mansões do Lago Norte.

Nos veículos, o Gtop 40 apreendeu 13 tijolos de maconha, mil comprimidos de ecstasy e quatro frações menores de maconha. Eles foram encaminhados para a 6ª Delegacia Polícia (Paranoá) onde foram autuados por tráfico de drogas.