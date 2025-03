Tumulto e confronto: torcida organizada causa confusão em jogo do Gama contra Brasiliense

Briga começou com desentendimento em campo e chegou às arquibancadas do Serejão - (crédito: João Pedro Carvalho)

Torcida organizada causou tumulto durante o jogo entre Brasiliense e Gama na noite desta quarta-feira (26/3). A partida ocorreu no estádio Serejão, com presença exclusiva da torcida do Gama. A organizada iniciou o arremesso de artefatos explosivos no gramado, direcionados ao banco de reservas do Gama, além de lançar pedras contra o policiamento.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) interveio utilizando a força para conter a desordem e retirar os membros da torcida organizada do estádio. A corporação destacou que foram empregados apenas materiais de efeito moral, sem o uso de agentes lacrimogêneos. Não houve registro de feridos e, após a intervenção, a partida seguiu normalmente.

No final, o Gama garantiu sua classificação para a final do Candangão 2025 ao empatar em 0 a 0 com o Brasiliense.