Brasilienses levam design da capital para maior feira do mundo

De Brasília para Milão

Dois arquitetos e um jornalista de Brasília levarão a produção brasileira à Semana de Design de Milão 2025, na Itália, uma das maiores feiras internacionais do segmento. A mostra acontece entre 7 e 13 de abril. Eles estão fazem parte do grupo de 90 designers e marcas brasileiras participantes da mostra. A ida do grupo tem o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel). “Nossa missão é fomentar a competitividade da indústria e do design nacional, mostrando que aliamos tecnologia, qualidade de produção, criatividade e uma narrativa cultural singular para compartilhar com o mundo”, afirma a gerente de indústria e serviços da ApexBrasil, Maria Paula Velloso.

Felipe Zorzeto, arquiteto e desinger de móveis, vai expor na Semana de Design de Milão 2025 (foto: Isadora Costa/Divulgação.)

Entre a robustez e a delicadeza

Felipe Zorzeto é arquiteto, urbanista e designer de móveis. Formado pela Universidade de Brasília (UnB), assinou e desenvolveu projetos de cenografia pelo Brasil e, em 2018, deu vida à marca de móveis Felipe Zorzeto Design. Essa é a primeira vez que vai a Milão como expositor. A peça de Felipe que estará na exposição é o Aparador Bia. "É um móvel que reflete muito da minha busca por trazer simplicidade no desenho dos móveis. Ele tem as formas puras, leveza visual e um contraste entre a robustez da pedra e a delicadeza da madeira”, destaca.

Jornalista por formação e professor de marcenaria por paixão, Eduardo Souza desenvolve seus protótipos na marcenaria compartilhada e atelier Artífice (foto: Felipe Bastos/Divulgação)

Arrojado, simples e lúdico

De acordo com Eduardo Souza, o design serve para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele também é novato e vai levar o Banco Estrela. “Seu aspecto lúdico e divertido proporciona atmosfera jovem. É uma releitura arrojada de uma das peças mais simples do mobiliário, o banco de madeira", explica. Jornalista formado pela UnB, ele é mestre em comunicação pela Universidade Complutense de Madri. Atua como professor de marcenaria e desenvolve seus protótipos na marcenaria compartilhada e no Artífice Ateliê.

O designer Lucas Carames participa pela terceira vez do Fuorisalone na Exposição da Interni (foto: Alice Leite/Divulgação)

Tradição e inovação unidas

Lucas Carames levará para Milão a Poltrona Pescador, lançada no fim de 2024. “Acredito que ela se conecta com o tema da exposição desenvolvido pelo curador Bruno Simões, porque seu resultado só foi possível de ser alcançado graças ao trabalho manual e artesanal, desenvolvido pela comunidade local de Brasília, reflexo do cultivo das tradições e inovações que o processo artesanal nos permite”, diz. Essa é a terceira participação de Lucas na exposição italiana.

Entre os meses de janeiro e fevereiro, as auditorias da Receuta nos comércios somaram mais de R$ 1,063 bilhão em mercadorias em situação irregular e mais de R$ 400 milhões de créditos tributários (multa mais juros). (foto: Divulgação)

Receita do DF aperta o cerco contra fraudes

A Secretaria de Economia (Seec-DF) está intensificando as operações de fiscalização da Receita do DF. De janeiro para cá, as equipes da Fiscalização Tributária apreenderam cerca de R$ 500 milhões de mercadorias em situação fiscal irregular e outras fraudes, tais como empresas noteiras (aquelas fantasmas que vendem crédito para outras ou tentam regularizar cargas objeto de furto ou roubo). A atuação das equipes também chegou às portas dos estabelecimentos. A fiscalização nesses locais miraram, principalmente, as máquinas de cartões de crédito e débito com CNPJ de outros estados e ou com registro de comércio diverso daquele praticado pelo estabelecimento. Entre os meses de janeiro e fevereiro, as auditorias somaram mais de R$ 1,063 bilhão em mercadorias em situação irregular e mais de R$ 400 milhões de créditos tributários (multa mais juros).

Queda da inadimplência com aluguel

A taxa de inadimplência de aluguel no Distrito Federal apresentou queda em fevereiro de 2025, saindo de 3,48% no mês anterior para 3,06%, com variação de 0,42 ponto percentual. O índice segue abaixo da média nacional, que foi de 3,17% em fevereiro. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no país.