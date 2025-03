Homem é condenado a 22 anos de prisão por matar de pessoa em situação de rua

A Justiça do Distrito Federal condenou, nesta quarta-feira (26/3), Clayton Gottelib Moisés a 22 anos, cinco meses e 15 dias de prisão em regime fechado por matar uma pessoa em situação de rua. A decisão do Tribunal do Júri de Águas Claras classificou o crime como homicídio triplamente e considerou a crueldade do crime, a impossibilidade de defesa da vítima e o motivo fútil.

O crime ocorreu em 10 de março de 2023, quando a vítima, que dormia próximo a um posto de gasolina, foi brutalmente agredida com pauladas. Uma testemunha tentou impedir o ataque, mas o agressor continuou as agressões antes de fugir. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu três dias depois.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou as qualificadoras que foram acatadas pelo júri: meio cruel, já que a vítima foi morta com diversas pauladas; recurso que dificultou a defesa, pois o homem em situação de rua estava dormindo; e motivo fútil, decorrente de uma discussão anterior que não envolvia a vítima.