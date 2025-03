Criminosos fingem ser moradores e furtam cofre de apartamento na Asa Norte

Além de três armas e mais de 1 mil munições que estavam guardadas no cofre de um apartamento da Asa Norte, os criminosos levaram uma expressiva quantidade de joias de alto valor. O Correio apurou que os furtadores entraram no condomínio de luxo se passando por moradores do imóvel e arrombaram a porta do apartamento em uma ação considerada pela polícia como “profissional”.

O furto ocorreu no sábado (22/3) e os moradores não estavam em casa. A reportagem descobriu que os criminosos tiveram acesso fácil ao condomínio. O porteiro do dia era temporário e cobria as férias de um colega. O funcionário está sob suspeita, por não ter desconfiado da ação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No apartamento, eles fizeram a limpa. Foram direto ao cofre onde armazenava três armas: uma pistola Taurus 9mm, uma pistola Taurus .22, uma pistola Taurus 9x19mm, além de 1 mil munições de 9mm e 1 mil munições de .22. Levaram também várias joias ainda não estimadas.

A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação e acredita que o crime tenha sido premeditado. Qualquer informação pode ser repassada pelo número 197.