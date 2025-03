Exclusivo: veja ação de grupo que entrou em prédio e furtou cofre com armas

Vídeos obtidos em primeira mão pelo Correio mostram a ação dos criminosos acusados de entrar em um apartamento localizado em um prédio de luxo da Asa Norte e furtar três armas, 1 mil munições e uma quantidade expressiva de joias.

Veja as imagens do circuito interno de segurança do condomínio.

O furto ocorreu no sábado (22/3) e, segundo a polícia, os moradores não estavam em casa. As imagens captadas por volta de 16h17 mostram a chegada de dois homens de óculos escuros. A dupla parece tentar abrir a porta de acesso aos apartamentos e fala algo com o porteiro. Logo depois, acessam o interior do edifício. O porteiro do dia era temporário e cobria as férias de um colega. Por isso, há a suspeita do funcionário por ele não ter desconfiado da ação.

Poucos minutos depois, às 16h26, um terceiro homem aparece nas câmeras. De óculos escuros, ele parece entrar no condomínio. Às 17h14, um dos suspeitos desce a escada do prédio já com uma mochila nas costas.

No apartamento, eles fizeram a limpa. Foram direto ao cofre onde armazenava três armas: uma pistola Taurus 9mm, uma pistola Taurus .22, uma pistola Taurus 9x19mm, além de 1 mil munições de 9mm e 1 mil munições de .22. Levaram, ainda, várias joias ainda não estimadas.

A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação e acredita que o crime tenha sido premeditado. Qualquer informação pode ser repassada pelo número 197.