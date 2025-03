Fiocruz Brasília lança colaboratório pelo fim do Feminicídio no DF

Fiocruz lança colaboratório pelo fim do feminicídio no DF - (crédito: Divulgação)

Em parceria com movimentos sociais e organismos públicos, a Fiocruz Brasília realizará, na segunda-feira (31/3), o lançamento do colaboratório 'Com Elas Pelo Fim do Feminicídio no DF'. O evento será realizado às 9h no auditório da entidade. Especialistas, gestores públicos e mais de 200 representantes de movimentos sociais estarão presentes e participarão de um debate sobre as políticas públicas necessárias para combater o feminicídio e outras formas de violência de gênero.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Colaboratório é uma iniciativa intersetorial criada com o objetivo de proteger mulheres em situação de violência e fortalecer as redes de cuidado, sendo uma estratégia fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Reunindo diferentes esferas do governo, representantes do parlamento, sociedade civil e instituições acadêmicas, a proposta é desenvolver soluções coletivas e democráticas para o enfrentamento da violência de gênero no Distrito Federal (DF).

O “Com Elas” visa atuar no enfrentamento ao feminicídio no DF, promovendo ações de cuidado, formação, mobilização, comunicação, informação e pesquisa. O objetivo é apoiar a implementação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para as mulheres, com base na gestão participativa e no protagonismo dos movimentos feministas do Distrito Federal.

Serviço

Lançamento colaboratório 'Com Elas Pelo Fim do Feminicídio no DF'

Data: 31 de março de 2025 (segunda-feira)

Horário: das 9h às 12h

Local: Auditório externo da Fiocruz Brasília – Avenida L3 Norte, s/n, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Brasília – DF