Cascavel é encontrada no Guará proximo a shopping; veja vídeo

Caso um animal como esse seja visto no Distrito Federal, a recomendação é ligar no serviço de emergência policial, via 190 - (crédito: Reprodução/Freepik)

Mais uma cobra cascavel foi encontrada no Guará, desta vez na saída do túnel que conecta o Park Shopping ao supermercado Carrefour. A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 13h de quarta-feira (26/3).

No local, uma pessoa tentou colocar a cascavel em uma lata de lixo. Outro pedestre entrou em contato com a Polícia Militar e informou que um brigadista havia feito a captura do animal e posteriormente feito a soltura em local apropriado.

Veja o vídeo:

No dia 21/3, uma outra cascavel foi encontrada no estacionamento subterrâneo de um prédio residencial no Park Sul, também próximo ao ParkShopping. O Batalhão da Polícia Militar Ambiental foi acionado por um morador e precisou isolar a área para fazer a captura do animal. Após captura, a cobra foi solta em uma área de preservação no DF.