Motociclista fica em estado grave após sofrer acidente na BR-020

Um motociclista de 44 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um caminhão, na tarde deste sábado (29/3), na BR-020, na altura do condomínio Império dos Nobres, em Sobradinho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram ao local da ocorrência, encontraram o motociclista caído.

Segundo a corporação, o piloto estava em estado grave, com possíveis fraturas no quadril, fêmur esquerdo, além de traumatismo craniano. Ele estava consciente, desorientado e instável.

Devido a gravidade das lesões, o aeromédico do CBMDF foi acionado, mas, por decisão médica, a vítima foi transportada por via terrestre para o Hospital de Base. O condutor e os passageiros do caminhão nada sofreram e permaneceram no local, de acordo com o CBMDF.

A via principal da BR-020 foi completamente interditada para atendimento à ocorrência. o Corpo de Bombeiros não soube informar as causas do acidente.