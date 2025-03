Filha de Dayane teria sido dopada momentos antes do crime

Autor do feminicídio que ocorreu neste sábado (29/3), na Fercal, Jovercino Antônio de Oliveira, 39 anos, teria dopado a filha mais velha de Dayane Barbosa de Carvalho, fruto de outro relacionamento.



O Correio apurou que, momentos antes do crime, o casal brigou e a adolescente interviu. O autor, então, ofereceu um copo de refrigerante para a jovem, que apagou logo em seguida.

A reportagem também descobriu que o líquido foi apreendido e passará por perícia. A causa da morte também será investigada, pois não havia nenhuma lesão aparente no corpo de Dayane.

Mudança recente

Um vizinho do casal, que não quis se identificar, contou ao Correio que eles se mudaram para a residência há cerca de quatro meses. Ainda segundo o relato, ele não escutava brigas entre Dayane e Jovercino.

De acordo com o vizinho do casal, a motivação do crime teria sido ciúmes por parte do autor, que tirou a própria vida após cometer o feminicídio. A reportagem também conversou com uma irmã de Dayane, que não quis gravar entrevista, mas disse que a família é do Tocantins, mas mora no Distrito Federal.