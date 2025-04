Polícia prende homem por violência doméstica em Samambaia

Na manhã desta sexta-feira (28), policiais civis da 29ª Delegacia de Polícia de Samambaia prenderam um homem acusado de ameaçar e agredir a ex-companheira, descumprindo medida protetiva imposta pela Justiça. A ação fez parte da Operação Wella, deflagrada em março para intensificar o combate à violência doméstica.

Segundo informações da polícia, a vítima compareceu à delegacia com a filha de pouco mais de um ano no colo, relatando, aos prantos, os constantes xingamentos e ameaças que vinha sofrendo por parte do autor. Diante da gravidade da situação, os agentes saíram em diligência e conseguiram localizar o suspeito, que tentou se esconder dentro do sofá da sala, mas foi preso no local.

O homem possui várias passagens pela polícia por crimes como roubo, associação criminosa e violência contra a mulher. Além disso, ele é investigado pela 32ª DP (Samambaia Sul) por suspeita de envolvimento no homicídio do ex-namorado de sua ex-companheira, há um mês.





