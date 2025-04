Shopping de São Paulo fica alagado após chuvas; veja vídeos

Um shopping de Santo André ficou alagado após fortes chuvas atingirem a região do ABC, em São Paulo, durante a tarde desta segunda-feira (31/3). Vídeos compartilhados em redes sociais mostram a situação do estabelecimento, que fica ao lado de uma estação de metrô que teve de ser interditada devido à enchente.

Em nota replicada pela CNN, a direção do shopping Grand Plaza, que teve as instalações tomadas pela água, diz que “adotou rapidamente medidas para garantir a segurança de todos”. Segundo o comunicado, “o local foi isolado e os clientes e lojistas encaminhados para outras áreas de circulação”.

O centro comercial garantiu, também, que o espaço estava sendo drenado e que a situação permanecia sob monitoração.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nos vídeos, é possível ver o dano provocado pela chuva, clientes andando descalços na água e funcionários munidos de rodos. Também é possível ver a situação da rua em frente ao shopping, a Avenida Industrial, também alagada.

Em nota divulgada pela noite, a Defesa Civil do Estado informou que “acompanha a situação dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo após as fortes chuvas ocorridas”. Segundo o órgão, “os primeiros alertas de risco severo foram emitidos para a região do ABC às 14h47”. Até o momento, não há registro de vítimas e as equipes municipais atuam nas cidades afetadas.

“As equipes do Corpo de Bombeiros atenderam 118 chamados para enchentes, quedas de árvores e desabamentos da Região Metropolitana de São Paulo desde o início da tarde”, informa. “As chuvas impactaram a circulação dos trens da Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que está paralisada entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista desde às 18h36, resultado de um alagamento nas vias nos dois sentidos.”

A Defesa Civil também afirma que, em menos de seis horas durante a tarde, “choveu 134 milímetros em Mauá, 91 em Santo André e 66 em São Bernardo do Campo”.

Saiba Mais Brasil Avião sai da pista após pousar durante temporal em SC

Avião sai da pista após pousar durante temporal em SC Brasil Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta segunda

Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta segunda Brasil Aluno de universidade federal leva marretada em moradia estudantil