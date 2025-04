Lar dos Velhinhos Maria Madalena faz feijoada beneficente no domingo (6/4)

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena realizará, no próximo domingo (6/4), mais uma edição da Feijoada Beneficente, evento que busca arrecadar donativos para ajudar na conclusão do Espaço de Múltiplas Atividades, destinado para a realização de atividades com os idosos e as crianças.

A festividade ocorrerá na sede da instituição, localizada na quadra 1 do Park Way, próximo ao Núcleo Bandeirante, a partir das 12h. Além do prato típico brasileiro, os visitantes poderão aproveitar o show especial do grupo de pagode Tá na medida. A expectativa é que mais de 300 pessoas estejam presentes no evento.

Os participantes poderão aproveitar tanto o buffet de feijoada completo quanto a opção de feijoada vegana. O ingresso, que custa R$ 45, pode ser adquirido no site Furando a Fila ou na secretaria da instituição. Crianças de até 10 anos, idosos e pessoas com necessidades especiais pagam meia entrada mediante a apresentação de documentos. Crianças de até 6 anos não pagam.

Evento terá feijoada completa, alternativa vegana e show de pagode (foto: Divulgação / Lar dos Velhinhos Maria Madalena)

Feijoada Beneficente Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Data: Domingo (6/4), das 12h às 14h30

Local: SMPW, Trecho 3, Área Especial 1/2, Park Way, próximo ao Núcleo Bandeirante

Ingresso: R$ 45

Mais informações: (61) 3552-0504 ou (61) 98539-5962