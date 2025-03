Lar de longa permanência de idosos promove folia para residentes

Comemorado oficialmente somente um ano após a inauguração de Brasília, o carnaval no quadradinho é uma tradição para diversos moradores. Durante os dias de folia, existem bloquinhos para todos os tipos de foliões. O Correio conheceu, na última sexta-feira (28/02), um evento carnavalesco muito especial. O lar dos Velhinhos Maria Madalena,localizado no Núcleo Bandeirante, promoveu uma grande festa para os residentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



O local completará 45 anos no dia 8 de março, atualmente abriga 92 idosos. Lilian Carvalho, responsável pela captação de recursos e por ações de Marketing da instituição, ressalta a importância dos eventos, como a folia de carnaval, para a saúde dos idosos. "A gente realiza todas as datas comemorativas com eles, Halloween, Carnaval, Natal, etc. Eles ficam esperando para essas comemorações. Essas atividades que promovemos tem o objetivo de socializar. Faz bem para a memória, para a readaptação deles, e também ajuda evitar doenças como Alzheimer e estresse, por exemplo", explica.

Leia também: Foliões movimentam terminais do aeroporto e da rodoviária de Brasília

Wanderson Neves de Araújo, psicólogo clínico, do grupo Mantevida, explica que a prática de dança e música proporciona uma melhora na saúde dos idosos. “Melhora o Equilíbrio movimentos coordenados ajudam a melhorar o equilíbrio, reduzindo o risco de quedas”, afirma. Para além da saúde física, práticas de atividades físicas como a dança também impactam na saúde mental. “Essa prática aumenta a Interação Social. Praticar dança oferece oportunidades para socialização e formação de novas amizades”, completa.



Voltando para a juventude

Natural do Ceará, Evangelina Alves, de 80 anos, é amante da folia. “Sempre gostei de participar de carnaval, de festas e tudo que envolvia dança. No Ceará, eu ia para muitos bloquinhos para me divertir”. Com brilho nos olhos, relembra seus tempos de juventude. “Eu falava para os meus pais que ia sair para o carnaval e ia dançar muito. Me fantasiava toda, e saía com minhas amigas”, conta. Há seis anos no lar, ela adora a companhia de tantas pessoas. "Aqui eu tenho muitas amigas, a gente se diverte juntas. Para mim, é uma irmandade", finaliza.

Dona Zezé, como gosta de ser chamada, 82, é natural de Minas Gerais e mora em Brasília há 56 anos. Em sua tenra idade, contou que não gostava muito da folia, entretanto, sempre gostou muito de dançar. “Eu não sei viver quieta. Costumo dizer que minha cama só foi feita para dormir, não gosto de passar o dia deitada”, afirmou. De família cigana, traz essa herança em sua fantasia para esse ano. “Aqui, estou vivendo a minha vida e faço de tudo para aproveitar. Participo do evento do carnaval para manter a mente ativa e isso me faz muito bem, me permite dançar novamente”, finaliza.

Leia também: Cidade da segurança pública é inaugurada para o Carnaval 2025 no DF

Conterrâneo de dona Zezé, Vicente da Rocha, 69, contou que aproveitou muito o carnaval em sua terra natal. “Eu nasci em uma fazenda, apesar da falta de tempo, sempre que dava eu ia para as festas de carnaval”. Namorador e apreciador de um bom samba, revelou que sempre procurava encantar as garotas quando ia às festas. “Eu sempre ficava de olho nas meninas que dançavam samba. Namorar era comigo mesmo”, completa.













Projeto social



O lar dos Velhinhos Maria Madalena é uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), que trabalha com o acolhimento e resguardo por tempo integral de senhores e senhoras que estejam em situação de vulnerabilidade. Lilian explica como a instituição funciona. "Eles têm uma rotina diária, tudo organizado para atender todo mundo. Eles contam com atuação de psicólogos, de assistentes sociais e outros voluntários que trabalham com atividades lúdicas e atividades físicas", disse.



Durante os anos de funcionamento da instituição, cerca de 2 mil idosos foram acolhidos. Sendo um projeto que atende um número expressivo de pessoas, ele necessita de ajuda da comunidade para funcionar. "Nosso salário com o governo é um termo que mal dá para cobrir a folha salarial dos 200 funcionários.Então, nós sobrevivemos de doações e fazendo campanhas de arrecadação de mantimentos", afirma. "Nosso maior consumo mensal é com fraldas geriátricas, alimentos como arroz, feijão e carnes", completa.

A instituição promove campanhas de arrecadação de recursos. Além disso, a população também pode doar no próprio local. Lilian informa que, no próximo dia 6 de abril, será realizada uma feijoada beneficente. O intuito do evento é arrecadar recursos e verba para a continuação do projeto. Além das doações, que podem ser organizadas pelo telefone (61) 98539-5962, a instituição aceita trabalho voluntário durante a semana e a realização de eventos beneficentes.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti