Zoo e Jardim Botânico tiveram aumento de mais de 50% no número de visitantes

Jardim Botânico e Zoológico de Brasília receberam mais de 12 mil pessoas no primeiro dia de funcionamento do programa Lazer para Todos. A iniciativa oferece entrada gratuita nos dois espaços aos domingos e feriados.

No Zoológico foram registrados 9.464 visitantes. A média aos domingos era de 4 mil pessoas. O número inédito representa crescimento de 136,6% em relação à média de domingos considerados "normais". Durante o período de férias escolares, o espaço já registrou até 8 mil visitantes no dia.



"Estamos muito satisfeitos com o aumento significativo do público no Zoológico de Brasília, beneficiado com a gratuidade de entrada aos domingos e feriados. Essa medida tem atraído ainda mais visitantes, permitindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam desfrutar das maravilhas da nossa fauna e flora", comemora o diretor-presidente do Zoo, Wallison Couto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Jardim Botânico, foram registrados 3.398 visitantes. O crescimento foi de 126,5% em relação à média de 1,5 mil visitantes antes do início da gratuidade. O acesso livre ao espaço começou em 8 de março, em celebração ao aniversário de 40 anos do JBB.

Mesmo assim, o primeiro domingo do novo programa do GDF foi o terceiro com mais visitantes, perdendo apenas para os domingos de 4 e 9 de março, quando foram contabilizadas 4.532 e 3.770 pessoas, respectivamente.

O diretor-presidente do JBB, Allan Freire destaca: "O Jardim Botânico notou uma grande diferença no número de visitantes. Em média, são 1,5 mil visitantes e, no último domingo, tivemos 3.398 pessoas. Isso mostra que a política pública está dando muito certo, o JBB está ficando conhecido pela população do Distrito Federal e iniciativas como o Vai de Graça ajudam a população a conhecer as áreas de lazer da cidade", diz.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho