Mulheres são presas em flagrante por golpes contra idosos em Ceilândia

Duas mulheres foram presas, na tarde desta quarta-feira (2/4), em flagrante por aplicar o “golpe do paco”, configurado nos crimes de estelionato e associação criminosa. As suspeitas, de 42 e 47 anos, estariam cometendo os golpes contra pessoas idosas nos arredores da agência da Caixa Econômica e do Banco Mercantil, em Ceilândia. A apreensão fez parte da Operação Paket (pacote, em alemão), que foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (DP).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O golpe do paco funciona do seguinte modo: o criminoso finge perder um pacote ou envelope com dinheiro; a vítima ajuda a encontrar o dinheiro, acreditando que será recompensada; o criminoso leva a vítima para um local onde ela irá receber a recompensa; no local, o criminoso convence a vítima a deixar seus pertences do lado de fora; quando o criminoso retorna, a vítima percebe que foi enganada e teve seus pertences roubados.

Tendo percebido um aumento de crimes do tipo recentemente, agentes da 15ª DP estavam monitorando a área quando avistaram uma situação suspeita, na qual uma mulher caminhava com uma bolsa e outra, ao seu lado, estava abraçada com uma idosa. Ao observar a situação de perto, eventualmente viram as duas suspeitas evadindo o local, levando os pertences da vítima.

Ao perceber a consumação do crime, os policiais civis abordaram as autoras e deram voz de prisão às duas. Em seguida, os investigadores localizaram a vítima, uma idosa de 73 anos de idade, e informaram o que havia acontecido. Somente neste momento ela tomou conhecimento de que havia caído em um golpe.

Os agentes também perceberam a presença de um homem que vigiava a ação criminosa e dava apoio às mulheres presas. O indivíduo estava em um veículo e, quando as autoras se apossaram da bolsa da vítima, se aproximou para ajudar na fuga, mas ao ver as mulheres sendo abordadas ele deixou o local.

As autoras foram conduzidas para a 15ª DP, onde foram presas em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Somadas, as penas podem alcançar os oito anos de prisão. O homem, 51, que apoiava a ação criminosa foi identificado e será indiciado, respondendo pelas mesmas práticas criminosas.

* Com informações da PCDF

Saiba Mais Cidades DF Ibaneis assina contrato que garante saneamento básico em Santa Luzia

Ibaneis assina contrato que garante saneamento básico em Santa Luzia Cidades DF Morre, aos 78 anos, a artista plástica Maria da Penha Rocha

Morre, aos 78 anos, a artista plástica Maria da Penha Rocha Cidades DF Homem acusado de estupro tem passagens pela polícia desde 2010