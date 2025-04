Assassino de mulher no Paranoá é preso após ter sido liberado pela Justiça

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na tarde deste sábado (5/4), o mandado de prisão preventiva contra Renato Carlos de Souza Pereira, 39 anos, acusado de matar Marcela Rocha Alencar, 31. A vítima era portadora de deficiência e foi morta na terça-feira (1º/4). o corpo só foi localizado na manhã dessa sexta-feira (4/4), em uma área de mata, na quadra 32 do Paranoá.

Na noite de sexta, policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) chegaram a deter o autor, que confessou o crime. A delegacia representou ao Judiciário pela prisão do homem. Contudo, o juiz do plantão entendeu que não se tratava de “caso urgentíssimo” e adiou a análise do pedido para a tarde deste sábado. Dessa forma, o suspeito foi liberado.

No final desta tarde, as equipes localizaram o homem. Ao Correio, a irmã de Marcela, a empresária Taísa Tamara, 29, contou que a vítima nunca havia tido outro contato com o criminoso.

Em depoimento, o homem contou que manteve relações sexuais com a vítima antes de matá-la. Os encarregados pela caso afirmam que a versão do criminoso é de que ele e a vítima estavam bebendo juntos quando decidiram ir à região dos pinheiros. Segundo ele, houve um desentendimento e a mulher tentou enforcá-lo.