Mulher é assassinada após ajudar homem e tem corpo jogado em mata no DF

Uma mulher de 31 anos foi assassinada e teve o corpo encontrado na manhã de sexta-feira (4/4), em uma área de mata, na quadra 32 do Paranoá. A região é conhecida como Pinheiros e fica próxima a DF-001.

O caso é investigado como feminicídio, com ocultação de cadáver, pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). O principal suspeito é um morador de rua.

Segundo a Polícia Civil (PCDF), o corpo foi localizado envolto em um cobertor e apresentava sinais de estrangulamento. A perícia apontou que a morte ocorreu alguns dias antes da localização.

Com base em informações de moradores da região, os agentes chegaram ao encalço do suspeito, de 39 anos. Ao ser preso, ainda na delegacia, ele confessou o crime.



Segundo o relato do suspeito, o assassinato ocorreu na noite de terça-feira (1º/4). Ele deu detalhes sobre como matou a vítima e ocultou o corpo na tentativa de evitar a descoberta.

Segundo a polícia, ela havia acolhido o autor em sua residência poucos dias antes do crime. A vítima é mãe de duas crianças, de 6 e 10 anos.

O homem acusado do crime está preso preventivamente. E as investigações seguem para o completo esclarecimento do caso.