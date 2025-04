Brasília oferece curso gratuito de criação de jogos em Ceilândia

Foi inaugurado, na última semana em Brasília, o polo Criar Jogos, um laboratório social inédito na capital do país que traz um curso gratuito de criação de jogos. O curso ocorrerá nos próximos quatro meses no CED 15 de Ceilândia e deve contar com 300 alunos de forma presencial e on-line, que aprenderão temas como: letramento midiático informacional, acessibilidade, tecnologia e game design.

O Criar Jogos é um projeto viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto General Motors, Núclea e Grupo Boticário, realização do Instituto Burburinho Cultural, o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, Escola Nacional de Informação (Enacin) e Ministério da Cultura.

“Nosso curso foi feito para o jovem pensar, para que ele aprenda não só como desenvolver um game, mas a questionar as informações, para que ele seja um desenvolvedor e crie a sua própria narrativa”, afirmou Priscila Seixas, presidente do Instituto Burburinho Cultural.

O coordenador de Ensino e Pesquisa em Informação para a Ciência e Tecnologia do Ibict, Ricardo Pimenta, reforçou que o projeto se torna ainda mais significativo e visa levar os alunos a pensar para além dos muros da universidade, para que eles tenham pensamento crítico e também lugar de fala, para que adquiram um conhecimento antes tido apenas no meio acadêmico.

"Esse conhecimento não pode ficar restrito a uma classe, a um grupo. Ele tem que ser posto em prática, em cheque, pela sociedade de uma maneira geral, mas não de uma maneira leviana. É preciso levar à discussão crítica da tecnologia, da informação, do uso de dados, da dataficação da vida, da aceleração da sociedade de uma maneira geral”, destacou.

Serviço

Criar Jogos - polo Brasília

Onde: aulas presenciais no CED 15 de Ceilândia

Inscrições e vagas para o curso online abertas no site www.criarjogos.com.br

Acompanhe o projeto pelo instagram: @criar.jogos