Cine Brasília será ampliado com anexo e cinemateca

O Cine Brasília ganhará, em breve, um novo anexo. O espaço constava no projeto original de Oscar Niemeyer e será construído após escolha de um projeto de arquitetura, que será escolhido por meio de um concurso público. Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), o edital será publicado nas próximas semanas.

“Este é um pedido antigo da comunidade cultural e que, agora, tem tudo para sair do papel”, afirma Abrantes. “Este concurso visa a contratar o projeto, que será voltado para uma espécie de memorial, com salas de discussão, por exemplo. É também uma vocação do Cine Brasília formar uma cinemateca. O novo espaço, inclusive, poderá abrigar o acervo do cineasta Vladimir Carvalho.”

Integrante da curadoria do Cine Brasília, o professor e cineasta Sérgio Moriconi comemora a novidade: “É muito importante que esta ideia tenha voltado, com a ampliação do Cine Brasília abrindo outras pequenas salas de cinema, salas de discussão, biblioteca”.

Moriconi também reforça a ideia de montar uma cinemateca: “Nossa cidade tem uma história heroica, com cinegrafistas que documentaram a construção de Brasília desde o início. Então, a cinemateca seria essa lugar de memória, dinâmico, de discussão do cinema de Brasília e da guarda de todas as obras cinematográficas e fotográficas que documentaram a cidade – e que a documentarão no futuro também”.

*Com informações da Secec-DF

