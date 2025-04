Importunação sexual: homem seguia mulheres para se masturbar em público

Caso ocorreu na noite dessa terça-feira (8) no Sudoeste - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 46 anos foi preso após ser acusado de importunação sexual no Sudoeste, na noite desta terça-feira (8/4). Durante a abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele, que já possui duas ocorrências pelo mesmo crime, confessou que costuma seguir mulheres para se masturbar diante delas.

Segundo a vítima, que se deslocava para uma academia no momento do crime, o suspeito a seguiu em um carro, chegando a bloquear sua passagem com o veículo. Assustada, a mulher retornou para casa e acionou a polícia, que localizou o homem próximo a uma academia na EQSW 301/302.

Ele foi reconhecido pela vítima e admitiu o comportamento. Detido, foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, onde foi autuado por importunação sexual.