Enquete convida público a escolher o nome de nova tamanduá-mirim do Zoo

Está aberta, nesta quarta-feira (9/4), uma enquete nos stories do Instagram oficial do Zoológico para que o público ajude a escolher o nome da nova filhote de tamanduá-mirim. Esse é o segundo filhote da dupla Pitica e Jujubo, pais do Amendoim, que nasceu em 2022.

A nova tamanduá-mirim chegou ao mundo dia 25 de janeiro e, embora já esteja crescidinha, ainda pode ser vista circulando pelo recinto agarrada ao dorso da mãe, como é típico da espécie nos primeiros meses de vida.

Os nomes disponíveis na enquete são Paçoca, Pipoca, Formiga e Castanha. A votação ficará disponível até as 10h de quinta-feira (10/4), já o resultado será divulgado na sexta-feira (11/4), pelas redes sociais do Zoo. A ação faz parte das estratégias do zoológico para aproximar o público dos projetos de conservação e educação ambiental realizados pela instituição.