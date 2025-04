Mulher encontrada morta em área de mata tinha 29 anos e era moradora de rua

Corpo de mulher adulta é encontrado em região de mata no Park Way - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)

A mulher encontrada morta na manhã dessa quarta-feira (9/4) em uma área de mata no Park Way chama-se Danúbia Mangueira de Santana, tinha 29 anos e vivia em situação de rua. A vítima foi localizada por um homem que prestava serviços de internet na região. O rapaz foi à mata para urinar, sentiu um cheiro forte e, ao verificar a origem, encontrou o corpo.

Segundo as investigações, Danúbia vivia no Guará e costumava andar pela região da "biqueira". A principal evidência que chama a atenção dos investigadores é um fio com uma entrada de tomada na ponta, enrolado ao redor do pescoço da vítima com dois nós. A suspeita inicial é de que esse foi o instrumento usado para matá-la. Ainda não há informações, no entanto, sobre autoria e motivação para o crime.

Danúbia estava com o corpo parcialmente coberto por galhos e pedaços de bambu, o que levanta dúvidas sobre se foi morta no local, colocada ali posteriormente ou arrastada pela correnteza do córrego. No entanto, devido à forma como foi encontrada, a principal hipótese é de que tenha sido colocada intencionalmente naquele ponto.

Ela usava roupa de academia — top, shorts e blusa preta — e portava alguns objetos, ainda não identificados. O caso é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) como feminicídio.

