Mulher encontrada morta no Park Way estava com fio enrolado no pescoço

A mulher foi encontrada com um pedaço de fio enrolado no pescoço - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta quarta-feira (9/4) em uma área de mata no Park Way, próximo a um córrego com nascente no Setor O. A principal evidência que chama a atenção dos investigadores é um fio com uma entrada de tomada na ponta, enrolado ao redor do pescoço da vítima com dois nós. A suspeita inicial é de de que esse foi o instrumento usado para matá-la.



Segundo informações preliminares, o corpo é de uma mulher adulta, aparentando cerca de 30 anos, já em estado de decomposição há aproximadamente 48 horas. A vítima estava com o corpo parcialmente coberto por galhos e pedaços de bambu, o que levanta dúvidas sobre se foi morta no local, colocada ali posteriormente ou arrastada pela correnteza do córrego. No entanto, devido à forma como foi encontrada, a principal hipótese é de que tenha sido colocada intencionalmente naquele ponto.

Ela usava roupa de academia — top, shorts e blusa preta — e portava alguns objetos, ainda não identificados. A mulher possuía tatuagens pelo corpo, mas a decomposição dificulta a identificação. Uma das tatuagens, localizada na coxa, pode conter o nome de algum familiar ou pessoa próxima. Há possibilidade de que a vítima fosse usuária de drogas.

Segundo relatos obtidos pelo Correio, um homem que prestava serviços de internet na região foi até a mata para urinar, sentiu um cheiro forte e, ao verificar a origem, encontrou o corpo. Moradores da região relataram que o local é tranquilo, frequentado por pessoas que caminham ou vivem em condomínios e chácaras nos arredores. Nunca havia sido registrada uma ocorrência semelhante por ali.

Eles mencionaram que técnicos de empresas de internet e eletricidade costumam fazer reparos na área e, com frequência, deixam fios descartados no mato. A polícia investiga se o fio usado no possível estrangulamento tem relação com esse descarte recorrente.



O caso é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), que apura as circunstâncias da morte e busca identificar a vítima.