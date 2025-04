Domingo de Ramos: entenda a celebração e veja horários de missas no DF

A igreja Católica abre, nesse fim de semana, com o "Domingo de Ramos e da Paixão", a Semana Santa - momento tradicional do calendário católico que antecede a Páscoa. A data marca a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Neste ano, a celebração segue a narrativa da Paixão segundo o Evangelho de São Lucas (Lc 23, 1-49), conforme informações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Segundo cardeal Orani João Tempesta - arcebispo do Rio de Janeiro (RJ), em artigo publicado no site da CNBB, os ramos levados pelos fiéis significam um reconhecimento de "Jesus como o Messias de Israel, prometido por Deus". O religioso também orienta os fiés no que fazer com o ramos após a celebração: "Devemos guardá-los num lugar visível durante todo o ano, para recordar nosso compromisso de seguir o Cristo num caminho de humildade e despojamento".

Durante o Domingo de Ramos também ocorre a Coleta Nacional da Campanha da Fraternidade 2025. Segundo a CNBB, a iniciativa representa o engajamento dos cristãos na transformação social e na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), que apoia projetos sociais em todo o país, com foco nas populações em situação de vulnerabilidade.

Lançada oficialmente no dia 5 de março, Quarta-feira de Cinzas, a campanha deste ano tem como tema "Fraternidade e Ecologia Integral", e o lema "Deus viu que tudo era muito bom". A proposta é mobilizar fiéis e a sociedade em torno da crise socioambiental, promovendo o compromisso coletivo com a sustentabilidade e a justiça social.

Horário de missas de algumas igrejas no DF

Na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida haverá três missas no domingo (13/4), sendo às 8h, às 10h30 - que será presidida pelo cardeal Paulo Cezar Costa, antes da missa ocorrerá uma prossição cuja a concentração será em frente à Cúria Metropolitana - e às 18h.

No Santuário São João Dom Bosco, a celebração de Ramos inicia neste sábado (12/4), marcada para às 18h. No domingo (13/4) haverá três missas nos seguinte horários: 9h, 11h e 19h. Nas quatro celebrações haverá uma concentração para benção dos ramos, que terá início meia hora antes de cada missa.

Na poróquia Perpétuo Socorro, no Lago Sul, a missa no sábado (12/4) começa às 18h. No domingo as celebraçãoes estão previstas para começar no salão paroquial. Ao todo, serão cinco missas, às 8h, às 10h, às 12h, às 17h e às 19h. Na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 307/308 sul, terá celebração às 18h30 no sábado (12/4), enquanto no domingo serão quatro missas nos seguintes horários: 7h, 9h, 11h e 18h.

Em Planaltina, a celebração de Ramos, no domingo (13/4), ocorre entre 15h30 e 20h. A tradicional procissão de ramos comecará Capela São Leonardo Murialdo. Às 20h começará a missa que será presidida pelo padre Rafael Silva, no Estacionamento do Ginásio de Funções Múltiplas Encenação. Na sequência será realizada a encenação do Domingo de Ramos.

Já em Ceilândia, na comunidade Renascidos em Pentecostes, no domingo (13/4), o início da celebração está previsto para às 9h.



