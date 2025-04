Comércio do DF espera aumento de 12,5% nas vendas de Páscoa

As vendas de Páscoa deste ano devem superar 2024. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF, a projeção média de crescimento para 2025 é de 12,5%. Entre os lojistas entrevistados, 61,9% preveem um desempenho supeior das vendas em relação ao ano passado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

“O otimismo pode estar ligado ao cenário econômico do DF, que se mostra mais favorável, com maior nível de emprego e renda do que no ano passado”, avalia o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Os preços também devem aumentar. De acorso com 73,8% dos empresários entrevistados, os valores devem crescer devido ao repasse de custos dos fornecedores. Outros 24,7% dos lojistas afirmam que manterão os preços, enquanto 2,6% indicam redução.

A maioria dos consumidores, 72,2%, planeja adquirir produtos na Páscoa e demonstra maior disposição para gastar na data, principalmente com o aumento do ticket médio, que subiu de R$ 158,16 para R$ 233,98 este ano.

Entre os produtos mais procurados, o ovo de Páscoa ainda é o protagonista, sendo a escolha de 46,7% dos clientes. Depois, aparecem chocolates e trufas, com 31,7%, e bolos e doces, que somam 7,7%. Outros itens, como brinquedos e cestas de café da manhã, também são opções entre os entrevistados.

De acordo com o estudo, a maioria das compras deve ocorrer em lojas de rua (35,8%). Também aparecem os supermercados (27,7%) e lojas de shopping (19,8%). As compras on-line são feitas por 6,8% dos consumidores.

Estratégias de vendas

Segundo a Fecomércio, 68% dos lojistas planejam adotar estratégias comerciais para impulsionar as vendas no período. Planejam fazer promoções 26,4%, enquanto 20,2% irão se mobilizar em propagandas físicas ou em rede sociais. Outros 17,5% vão apostar na diversidade de produtos e 11% afirmaram que farão kits de vendas.

*Com informações da Fecomércio-DF

Saiba Mais Cidades DF Morte na estrada: mulher é executada a tiros enquanto pilotava moto em Santa Maria

Morte na estrada: mulher é executada a tiros enquanto pilotava moto em Santa Maria Cidades DF Empresário é condenado por tentar matar amante a tiros no DF

Empresário é condenado por tentar matar amante a tiros no DF Cidades DF Estudante de 15 anos é esfaqueado dentro de colégio cívico-militar de Brazlândia