Auto de Páscoa no auditório da Igreja Batista Capital

A capital federal recebe mais uma edição do Auto de Páscoa, musical encenado por fiéis da Igreja Batista Capital. O espetáculo promete emocionar o público com um roteiro inédito, músicas autorais e uma produção realizada por voluntários. As apresentações, no auditório do templo, no Setor de Clubes Sul, terminarão sexta-feira (18/4).

A diretora do espetáculo, Anna Wegermann, diz que os ensaios com os atores voluntários começaram em janeiro. "Nossa maior expectativa para este ano é que as pessoas se conectem com a história de Jesus e com os personagens bíblicos de forma pessoal. Muitas vezes, o Evangelho parece distante. Buscamos mostrar que Jesus era humano e se relacionava com pessoas reais, como nós", declara.

Estrutura

O Auto de Páscoa busca proporcionar uma experiência que combina teatro, música, dança e tecnologia para levar o público a uma imersão na história da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os organizadores ressaltam que o projeto foi preparado para também garantir acessibilidade aos espectadores com alguma necessidade especial.

As apresentações se realizam em duas sessões: uma às 16h, com audiodescrição para pessoas com deficiência visual, e outra às 20h, com intérpretes de Libras para quem tem deficiência auditiva.