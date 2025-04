Planejando sair no feriadão? Confira a previsão do tempo para o DF

O feriado de Páscoa (sexta-feira, sábado e domingo), emendado com o aniversário de Brasília (21/4), será marcado por sol entre nuvens e chuvas isoladas em todo o Distrito Federal, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas permanecerão altas.

"Não devem ser dias chuvosos, mas com chance de chuva em algumas regiões durante a tarde e a noite, principalmente. É mais ou menos como está nos últimos dias: chove forte em certas áreas e em outras, não", explica ao Correio o meteorologista do Inmet Olívio Bahia.

Segundo o profissional, o tempo permanecerá abafado. A temperatura mínima deve se manter em 18ºC, enquanto a máxima será entre 27ºC e 28ºC durante os quatro dias de folga.