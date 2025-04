Homem é preso por furto qualificado em ourivesaria em Ceilândia

No local, os agentes da PMDF constataram barulhos no telhado e, com apoio de um morador, visualizaram um indivíduo caminhando sobre a estrutura. - (crédito: Divulgação/PMDF)

Nesta quinta-feira (17/4), em uma ação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), um homem foi detido por furto qualificado em ourivesaria, no centro comercial de Ceilândia.

Durante patrulhamento dos policiais na área, a guarnição foi acionada via COPOM para averiguar o possível crime, ainda em andamento, em um estabelecimento comercial CNN 2. No local, os agentes da PMDF constataram barulhos no telhado e, com apoio de um morador, visualizaram um indivíduo caminhando sobre a estrutura.

O apoio da CBMDF foi solicitado devido à dificuldade de acesso no local. Com uso de escada, os policiais localizaram e detiveram o suspeito escondido na calha do telhado. Objetos metálicos de aparência semelhante ao ouro e ferramentas de ourivesaria foram encontrados.

Objetos metálicos de aparência semelhante ao ouro e ferramentas de ourivesaria foram encontrados. (foto: Divulgação/PMDF)

Após uma investigação, foi descoberto que, no pavimento superior do estabelecimento comercial, existe o funcionamento de uma oficina de ourivesaria. Próximo a uma janela arrombada, ferramentas usadas na invasão, incluindo uma serra, foram detectadas.

Diante do flagrante, o suspeito e a testemunha foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia para as providências legais.