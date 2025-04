Por Mariana Saraiva

Três pessoas se afogaram nesta sexta-feira (18/04), no Lago Paranoá, na altura da península dos ministros. Das vítimas duas pessoas foram levadas para hospital de Base (HBB), e outra pessoa estava no chão recebendo massagem cardíaca pela equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).



Aguarde mais informações