Jovem passa 40 minutos afogado no Lago Paranoá e é salvo por bombeiros

Um jovem de 17 anos foi salvo pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal após passar cerca de 40 minutos submerso no Lago Paranoá, nesta sexta-feira (18/4). Ele passou por mais de 15 minutos de massagem cardíaca após se afogar na região da Península dos Ministros.

Ele foi encontrado após aproximadamente 40 minutos submerso, em parada cardiorrespiratória e com grau 6 de afogamento. Os bombeiros conseguiram restabelecer os sinais vitais, e o adolescente foi prontamente transferido de ambulância para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Além dele, três mulheres foram resgatadas após se afogarem no mesmo local e conduzidas, com sintomas leves e conscientes, ao hospital. A ocorrência se deu em meio à chuva que atingia a capital. De acordo com o relato das jovens feito à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o grupo foi nadar no banco de areia a correnteza os levou, dificultando o retorno à margem e provocando os afogamentos.

Aguarde mais informações