Morre adolescente de 17 anos que se afogou no Lago Paranoá

Afogamento múltiplo mobilizou bombeiros no Lago Paranoá - (crédito: CBMDF)

Uma adolescente de 17 anos, que se afogou nesta sexta-feira (18/4), no Lago Paranoá, morreu após ser socorrida. Ela ficou cerca de 40 minutos submersa antes de ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). Após aproximadamente 15 minutos de massagem cardíaca, os socorristas conseguiram restabelecer os sinais vitais da jovem e a transportaram ao Hospital de Base (HBDF), mas ela não ressitiu.

A ocorrência foi registrada na altura da Península dos Ministros. A adolescente foi encontrada em parada cardiorrespiratória, com grau 6 de afogamento — o mais grave na escala que classifica esse tipo de incidente. Além dela, outras três jovens também se afogaram no mesmo local. Todas foram socorridas com sintomas leves, conscientes, e levadas ao hospital.

Segundo relato das jovens à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o grupo havia entrado na água para nadar em um banco de areia, mas foi surpreendido pela força da correnteza, o que dificultou o retorno à margem e provocou os afogamentos. No momento do incidente, a chuva atingia a capital.