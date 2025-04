Veja itens proibidos e guia completo para o aniversário de Brasília

O Governo do Distrito Federal (GDF) organizou uma programação especial para celebrar os 65 anos de Brasília. As festividades na Esplanada dos Ministérios ocorrerão nos dias 19, 20 e 21 de abril — sábado, domingo e segunda-feira — sempre das 14h às 2h, com atrações gratuitas e variadas para o público.

Durante os três dias de comemoração, o trânsito será bloqueado a partir do Museu Nacional da República, permitindo apenas a circulação de pedestres e veículos previamente autorizados. Para quem utilizar transporte por aplicativo, o desembarque deverá ocorrer pela alça leste. Já os estacionamentos disponíveis estarão restritos às vias S2 e N2 (nos anexos), além dos Setores Bancários Sul e Norte.

Com o objetivo de facilitar o deslocamento dos moradores, o programa Vai de Graça estará ativo por cinco dias, oferecendo transporte gratuito tanto nos ônibus quanto no metrô. Na sexta-feira, domingo e segunda-feira, os coletivos funcionarão com a programação de domingos e feriados. No sábado, seguirão o horário habitual. A oferta de viagens será ampliada conforme a demanda, especialmente nas linhas que conectam as regiões administrativas à Rodoviária do Plano Piloto, com funcionamento estendido até as 3h da manhã de domingo, segunda e terça-feira.

Quanto ao metrô, todas as estações estarão abertas até as 23h30 nos dias 19, 20 e 21. Depois desse horário, até as 2h da madrugada, somente a Estação Central permanecerá aberta para embarque e desembarque; as demais estarão operando exclusivamente para o desembarque de passageiros.

A segurança do evento será reforçada com policiamento ostensivo a pé, motorizado, com agentes à paisana e equipes especializadas, além do suporte de drones e aeronaves. A estrutura central de segurança, chamada Cidade da Segurança, será instalada na Biblioteca Nacional da República, servindo como base de monitoramento e atendimento.

Para garantir a tranquilidade dos participantes, serão montados pontos de revista desde as estações de metrô até a Esplanada dos Ministérios. Os locais de checagem incluirão os desembarques nas estações Galeria e Central, as vias S1 e N1, as proximidades da Catedral Metropolitana e a região ao redor do canteiro central da Esplanada.

Está proibida a entrada na Esplanada com os seguintes objetos:

Latas, copos, coolers e isopores

Fogos de artifício e artefatos explosivos

Armas de qualquer tipo (inclusive apontadores a laser)



Apontadores a laser ou similares

Animais em geral (exceto cão-guia)



Bolsas ou mochilas com mais de 100 cm na soma de altura + largura + profundidade

Capacetes



Malas, pastas, caixas e similares

Sprays e aerossóis



Máscaras de qualquer tipo ou tamanho

Mastros de qualquer material para bandeiras, cartazes etc.



Fogões ou similares que utilizem gás e/ou eletricidade

Churrasqueiras de qualquer tamanho



Barracas e similares

Carrinhos de compras e similares

Armas de brinquedo, réplicas ou simulacros (qualquer item com aparência de arma de fogo)

Drogas ilícitas (conforme a legislação brasileira)

Substâncias inflamáveis de qualquer tipo, tamanho ou quantidade

Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos (mesmo que sejam utensílios de trabalho ou culturais), como: tesouras, flechas, tacos, tacapes, brocas

Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

Instrumentos e equipamentos capazes de produzir lesões corporais, como: bastões, garrafas, utensílios de vidro, facas, canivetes, objetos pontiagudos

Drones sem a devida autorização