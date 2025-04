Adeus ao Papa Francisco: "O mundo perdeu um pai", diz Cardeal Paulo Cezar Costa

Dom Paulo relembrou a importância do Papa argentino para a Igreja e para o mundo, destacando sua simplicidade, seu compromisso com os mais pobres e seu legado ecológico - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A Igreja Católica amanheceu de luto nesta segunda-feira (21/4) com a notícia da morte do Papa Francisco, aos 88 anos, na Casa Santa Marta, no Vaticano. A morte foi confirmada oficialmente pelo Cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Sé, às 7h35 (horário de Roma), marcando o início do período conhecido como sede vacante — quando o trono papal fica vago até a eleição de um novo pontífice.

Em Brasília, o Arcebispo Metropolitano, Cardeal Paulo Cezar Costa, fez um pronunciamento emocionado às 9h na Cúria Metropolitana. Diante de padres e fiéis, Dom Paulo relembrou a importância do Papa argentino para a Igreja e para o mundo, destacando sua simplicidade, seu compromisso com os mais pobres e seu legado ecológico. O arcebispo confirmou que irá a Roma para o sepultamento de Francisco, cuja data ainda não foi divulgada oficialmente pelo Vaticano.

“Como eu disse, o meu coração está alegre e triste, alegre por causa da igreja de Brasília, alegre por causa da cidade de Brasília que eu tenho hoje como minha cidade, mas também triste. Triste porque perdemos um pai. O Papa é para nós como um pai, eu digo o mundo perdeu um pai, nós perdemos um pai. Então esse misto de sentimentos, onde agradeceremos, mas onde também entregaremos ao amor misericordioso de Deus, nosso amado Papa Francisco, homem que serviu a igreja com alegria, homem que iniciou o seu pontificado falando da alegria, da alegria do evangelho, homem que foi um homem profético para o mundo, onde apontou para o mundo as principais questões hoje, um homem que eu diria foi um pai para o mundo, porque apontou para o mundo suas alegrias, mas também seus problemas”, afirmou Dom Paulo, comovido.

Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, foi o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo de Bispo de Roma. Seu pontificado, iniciado em março de 2013, foi marcado por reformas na Cúria Romana, empenho em temas sociais, defesa do meio ambiente e uma postura pastoral voltada à acolhida. A encíclica Laudato Si’, lançada em 2015, tornou-se um marco no diálogo entre fé e sustentabilidade.

Dom Paulo, criado cardeal por Francisco, falou também sobre a relação pessoal que mantinha com o pontífice: “Sim, fui feito cardeal pelas mãos dele, como eu disse, eu me encontrei com o Papa antes da Jornada Mundial da Juventude, no ano de 2013, depois convivi durante uma semana com ele, e ali que nasceu essa proximidade mais profunda entre nós, meu carinho por ele, o carinho dele também por mim. […] O Papa Francisco sempre me chamava pelo nome […]”.

O corpo do Papa Francisco será velado na Basílica de São Pedro, com cerimônia prevista para os próximos dias. Já o Conclave, que reunirá cardeais do mundo todo para eleger o novo pontífice, deve ocorrer entre 6 e 11 de maio, conforme indicam as regras canônicas.

Enquanto isso, igrejas de todo o país se reunirão para celebrar missas em memória do Papa, e fieis são convidados a refletir sobre o legado de um homem que marcou a história da Igreja com seu carisma, sua coragem e sua ternura.