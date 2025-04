Após morte de paciente, TCDF acata pedido de auditoria em hospital

Auditores do tribunal encaminharam uma série de determinações à Secretaria de Educação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) acatou pedido de auditoria para apuração de irregularidades no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). A solicitação foi feita pelo deputado distrital Gabriel Magno (PT), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Atenção à Saúde Mental Antimanicomial e Integradora, após a morte da paciente Eva de Oliveira Silva, na madrugada da última segunda-feira (21/4), nas dependências da instituição.

O tribunal já havia sido acionado em virtude do óbito de Raquel França de Andrade, que também ocorreu no hospital em 25 de dezembro de 2024. O deputado enviou ofício também ao secretário de Saúde do DF, Juracy Cavalcante solicitando informações e providências quanto à morte da paciente.

"Essas duas pacientes já tinham comorbidades e o hospital sabia disso. A lei diz que pacientes com essas comorbidades não podem ficar internados no Hospital São Vicente de Paula. Ele não tem capacidade para atender essas outras outras enfermidades", destacou o deputado Gabriel Magno.

Procurada, a Secretaria de Saúde informou, em nota, que a morte de Eva foi constatada pela equipe da unidade hospitalar após tentativas, sem sucesso, de reanimação, realizadas conforme protocolo de Suporte Avançado de Vida. A pasta não soube informar sobre a causa da morte, que será investigada pela 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).