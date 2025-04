Ibaneis anuncia mais mil vagas para próximo ciclo do programa Renova DF

Durante a formatura dos alunos do 1° Ciclo de 2025 do Renova DF , o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou que acrescentará mil vagas para o próximo ciclo do projeto. A iniciativa oferece capacitação profissional para auxiliares de manutenção na área da construção civil enquanto promove a reabilitação de locais públicos da cidade. Com o aditivo de cadeiras, o número de atendidos pelo Renova passará para 2.500.

O evento, realizado no Ginásio de Esportes do Cruzeiro, iniciou às 9h30 e reuniu, além do chefe de estado, a vice governadora Celina Leão e outras autoridades. “Esse programa foi criado em uma parceria de muita inteligência e eficiência, para que pudéssemos retirar as pessoas não só de uma situação de desemprego, mas de desamparo. Para que pudéssemos recuperar a autoestima dessas pessoas ”, afirmou Ibaneis. “Isso não é só um curso de capacitação, mas de reestruturação da vida”, completou.

Com três ciclos anuais, cada um com quatro meses de curso, o Renova DF é um programa de qualificação profissional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), em parceria com a Secretaria de Governo (Segov-DF), que oferece cursos de iniciação profissional de quatro meses, aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF). O ciclo formado nesta quinta-feira (24/4) iniciou em 22 de janeiro e formou 1.148 alunos.

Nas aulas, os estudantes participam da recuperação de espaços públicos do DF e recebem um kit uniforme, com camiseta; bota; capa de chuva; garrafa d’água; boné e equipamentos de proteção individual. Além disso, também são oferecidos aos alunos um lanche diário; bolsa-benefício no valor de um salário mínimo; auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

No curso, os inscritos são capacitados em áreas de carpintaria; jardinagem; elétrica, encanamento, serralheria e alvenaria. Além de aprender aspectos técnicos dos processos que envolvem a construção civil, também são instruídos de forma prática, em diferentes locais, promovendo melhorias urbanas